Mourinho, bigliettino per Rui Patricio durante Roma-Fiorentina: lo consegna il raccattapalle

ROMA - Finale incandescente all'Olimpico con la Roma che resta in nove uomini per le espulsioni di Zalewski e Lukaku. Una serata complessa per i giallorossi che prima perdono Dybala e Azmoun per infortunio, poi restano in inferiorità numerica per il doppio giallo all'esterno polacco, subiscono il pari della viola e a 5' dalla fine rimangono in nove per il rosso diretto a Lukaku dopo un fallo su Kouamé. Nella difficoltà è il solito Mourinho a prendersi la scena con una mossa molto particolare.