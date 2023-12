Mourinho shock, la confessione: “Io accusato di bullismo”

José Mourinho è stato ospite del podcast dell'ex giocatore del Chelsea Obi Mikel. Il portoghese ha toccato diversi temi tra cui la sua esperienza passata al Manchester United . Parlando della sua avventura con i Red Devils , lo Special One ha rivelato: "Una volta ho cambiato un giocatore durante l'intervallo e per questo motivo sono stato accusato di bullismo". Citando un altro episodio simile, José ha ricordato quando la stessa cosa gli capitò proprio con i Blues nel 2015: "Durante una sfida contro il Southampton a Stamford Bridge Matic partiva dalla panchina. L'ho messo al 45' per poi toglierlo intorno al minuto 70. Questa è educazione, questo è coaching. Fare di tutto per vincere, in quel caso ho dovuto cambiare".

Mourinho, l'episodio con Renato Sanches

Gli avvenimenti raccontati da Mourinho fanno subito pensare a quanto accaduto ieri nel ko della Roma in casa del Bologna. Lo Special One ha fatto entrare Renato Sanches ad inizio secondo tempo per poi sostituirlo al 64'. Dopo il match, José ha voluto subito chiarire la situazione: "Quello che ho fatto, che mi è successo 3-4 volte in carriera, non è stato facile per lui e per me. Mi scuso con lui ma non aveva un livello di intensità sufficiente". Insomma, Mourinho non sembra essere cambiato affatto.