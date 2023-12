Mourinho: "Abbiamo sbattuto contro il muro di Torino. La Juve è da Scudetto"

TORINO - La Roma non riesce a dare continuità al successo contro il Napoli cadendo per 1-0 sul campo della Juventus e frenando la corsa alle prime 4 posizioni (-5 dalla Fiorentina). Queste le parole di José Mourinho a Dazn nel post-partita: "Abbiamo creato più di quello che ti aspetti contro un muro come il loro. Nel primo tempo siamo stati la squadra con più qualità e li abbiamo messi in difficoltà. È mancato il gol. A inizio ripresa abbiamo preso un gol con dei rimbalzi e poi diventa tutto più difficile. È un peccato questo risultato per noi. Però sono contentissimo di quello che ho preparato con i giocatori”