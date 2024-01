Mourinho già pazzo di Huijsen: “Sappiamo tutti chi è, in futuro…”

ROMA - Nuovo scontro diretto nella lotta alla zona Champions League per la Roma di José Mourinho che domenica ospiterà l'Atalanta (ore 20.45). L'allenatore portoghese ha presentato la sfida alla Dea nella conferenza stampa della vigilia facendo il punto della situazione tra recuperi e nuovi arrivi ovvero il difensore scuola Juventus Dean Huijsen : "Nessun calciatore recuperato. Si può dire che Mancini è disponibile per giocare ma non è ancora recuperato. Tutti gli altri lo sappiamo e sono infortunati di lungo periodo. Anche Renato si è fermato. Sarà una partita di alto livello contro un grande avversario. Hanno tanti giocatori bravi, sarà un match difficile come le partite contro Napoli, Juventus e quelle future con Lazio e Milan. Huijsen è un ragazzo di 18 anni con 10 minuti di Serie A. Lui è però uno dei prospetti di maggior qualità nel calcio europeo a questa età. Sarà un grandissimo calciatore e nella nostra situazione, che è molto difficile a tutti i livelli anche per il FPF.”

Quando il momento di Huijsen?

“Su Smalling non c’è nessun aggiornamento. Non spero di vederlo neanche con il gruppo nel mese di gennaio. Se succederà per me sarà una sorpresa positiva. Al momento non penso a Smalling, lo faccio su Mancini per gestirlo sia per le partite che per gli allenamenti. Lui mi occupa il pensiero così come Paredes. Ha preso una botta incredibile con la Cremonese, per fortuna non c’è frattura e potrebbe giocare domani. Non sono Tammy o Smalling ai quali penso oggi. Huijsen dal punto di vista legale è pronto per giocare ma oggi si è allenato la prima ora con la squadra. Abbiamo fatto una riunione di introduzione per entrare nella nostra filosofia. Se la domanda è su domani ti dico che se deve giocare lo fa. Ha grande autostima ma non ha esperienza. Però ha tanta fiducia, giocare la prima con la Roma sarà il suo vero debutto. Di centrali per domani abbiamo Llorente, Mancini e Huijsen. Quello che possiamo avere da Cristante, Celik o Kristensen è quello che puoi avere da calciatori adattati”.