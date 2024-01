Dybala ko in Lazio-Roma: le condizioni e la decisione in vista del Milan

La Roma perde il derby di Coppa Italia contro la Lazio : a decidere il match un rigore di Zaccagni , che ha consentito ai biancocelesti di accedere alle semifinali della competizione tricolore. Una serata non felice per i giallorossi di José Mourinho , che dunque allungano la striscia di derby senza vittorie sotto la guida del tecnico portoghese (4 ko in 6 partite). Ad aggiungersi al momento no, l'infortunio di Paulo Dybala .

Roma, infortunio Dybala: gli aggiornamenti

L'argentino ha abbandonato il campo al termine della prima frazione di gioco, senza più rientrarvi. Una sensazione chiara già prima dell'ingresso negli spogliatoi per l'intervallo, con lo sguardo preoccupato rivolto al medico sociale. Questa mattina la 'Joya' non si è allenato con i compagni, ma è stato visitato dallo staff medico giallorosso: si tratta di un problema al flessore sinistro. Dybala, in questa stagione, si è fermato già 3 volte per infortuni muscolari, saltando 7 partite. Seppure non sembrerebbe nulla di particolarmente grave, il numero 21 salterà comunque la partita contro il Milan di domenica sera ed entro i prossimi 2 giorni si sottoporrà a risonanza magnetica, per comprendere in maniera precisa quali saranno i tempi di recupero.