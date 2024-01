Huijsen salta il test con la Roma: il motivo. Fuori anche Dybala

Trasferta particolare in vista per la Roma. I giallorossi, dopo la vittoria per 2-1 sul Verona in campionato (il primo successo con Daniele De Rossi in panchina) saranno protagonisti di un test amichevole in quel di Riad contro l'Al Shabab. La gara si svolgerà nella giornata di domani, alle ore 17.45 italiane. Un'occasione per il neo tecnico di testare alcuni giocatori e oliare meccanismi, ma dovrà comunque fare i conti con alcune defezioni.