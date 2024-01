Dybala sposa Oriana: dove e quando verrà celebrato il matrimonio

Grande attesa per il matrimonio tra Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che si dovrebbe svolgere tra qualche mese in Argentina. Nelle scorse ore a svelare qualche indiscrezione in più sul matrimonio tanto atteso tra il calciaore della Roma e la popolare cantante è stato il programma televisivo argentino LAM. Tanti i dettagli svelati: location, invitati e wedding planner.