Dybala-Oriana, retroscena sulla proposta di matrimonio: "Vi svelo che..."

Dybala, il retroscena inedito sulla proposta ad Oriana

Il dolce momento è stato immortalato in un video che, neanche a dirlo, una volta pubblicato è diventato virale sui social. In tanti hanno creduto che quelle immagini fossero state riprese da Leandro Paredes, ma così non è. La Joya ha infatti rivelato: "Lean era vicino a noi con Álvaro Moratta e sua moglie, perché eravamo andati tutti a cena insieme e loro erano miei complici". Poi ha aggiunto: "Ognuno di loro conosceva il ruolo che interpretava, erano attori di lusso. L'unica che non se ne accorse era Oriana. Infatti, mentre mangiavamo lanciavamo suggerimenti e lei non li afferrava mai. Quando ha iniziato a piovere, ho pensato che fosse sospeso"...