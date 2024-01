Angelino-Roma, è ufficiale: "Non ho avuto la minima esitazione"

La Roma con De Rossi in panchina ha trovato due vittorie in altrettante gare - Verona e l'ultima con la Salernitana -, tre se consideriamo anche l'amichevole giocata contro l' Al Shabab . Il tecnico ha portato le sue idee in giallorosso e la prima è stata il cambio modulo con la difesa a quattro. Proprio per questo motivo la società ha deciso di dare qualche rinforzo alla squadra con l'intento di coprire quelle zone utili per il modo di giocare dell'allenatore. Nella giornata di lunedì Angelino è atterrato nella Capitale e il club ha pubblicato da poco il comunicato del suo arrivo.

Angelino-Roma, il comunicato

La Roma ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la nota dell'arrivo dell'esterno: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Esterno sinistro spagnolo, classe 1997, ha maturato diverse esperienze in giro per l'Europa tra Manchester City, Maiorca, NAC Breda, PSV Eindhoven, Lipsia, Hoffenheim e Galatasaray".

A seguito del comunicato sono arrivate anche le prime parole del neo acquisto giallorosso: “Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione”.