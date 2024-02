De Rossi e l'esclusione di Huijsen dalla lista Uefa: "Importantissimo ma..."

ROMA - Daniele De Rossi presenta in conferenza stampa la sfida che chiuderà il 23° turno di Serie A con Roma-Cagliari. Dopo le due vittorie du sue, il nuovo tecnico giallorosso sfida un altro simbolo della Capitale come Claudio Ranieri per cercare il tris di vittorie che permetterebbe di mettere alle spalle l'era Mourinho con maggiore velocità. Intanto dal mercato sono arrivati Angelino e Baldanzi, De Rossi ne parla così: “Avere una settimana piena di lavoro è tanta roba, anche se vogliamo riprendere le coppe e far sì che durino più a lungo possibile. Abbiamo lavorato sia sui concetti che sulla tenuta fisica, dando stimoli diversi che possono essere assimilati durante la settimana. I ragazzi hanno risposto benissimo. Per i nuovi la parola che racchiude tutto è ‘qualità’. A me piace molto questo. Poi l’inserimento dopo tre giorni è quello che è , però li vedo belli svegli, si sono integrati bene”

Huijsen escluso dalla lista Uefa

Sulle scelte per l'Europa League, De Rossi chiarisce: “Non ho fatto io la lista. Ho fatto tre cambi. Non ho potuto scegliere 25 giocatori ma ho dovuto fare solo i tre cambi che erano consentiti. Ho preferito fare delle scelte mettendo due giocatori per ruolo. Per questo ho scelto Baldanzi e Azmoun, sulle fasce abbiamo messo Celik e Karsdorp e quindi purtroppo hanno pagato Kristensen e Huijsen, anche se io li considero importantissimi e giocheranno in futuro”. Su Renato Sanches e Smalling aggiunge: “Sanches è un pochino più avanti di Smalling. Si sono allenati entrambi con la squadra, ma per Chris abbiamo modulato i carichi. Renato invece ha fatto tutti gli esercizi con gli altri e domani verrà convocato. Smalling domani non ci sarà ma probabilmente lo vedremo convocato con l’Inter e nelle gare successive. E’ chiaro che Renato non è felice per tutti i problemi che ha avuto, ma si è messo subito a disposizione con il nuovo staff e lo vedo sereno”.