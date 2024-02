De Rossi, la Roma ubriaca di felicità e De Zerbi: “Un genio"

ROMA - Dopo il passaggio del turno ai rigori in Europa League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato con la sfida al Torino di Juric. Alla vigilia del match, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa: "Sarà una partita tosta, ma non parlatemi di sbornia perché se entriamo con la testa sbagliata vorrà dire che io avrò fatto tutto male. A Frosinone ho detto che era un errore delle mie scelte, due volte di seguito no. La squadra sta bene di testa, siamo tutti molti contenti. Si sta bene nello spogliatoio, come succede sempre quando vinci una partita con così tanto pathos. Qualche strascico fisico ci sarà, ma cercheremo di non pagarlo, gestendo i ragazzi. Oggi nel pomeriggio vedremo come stanno tutti nell'allenamento".