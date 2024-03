De Rossi: "Dybala è un esempio. Roma, quando hai panchinari così..."

La Roma di Daniele De Rossi ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette partite ( unico ko arrivato contro l' Inter ) imponendosi nettamente sul Monza con il risultato finale di 4-1 . Al termine della sfida il tecnico giallorosso ha commentato, come di consueto, la prestazione della sua squadra: "Devo lavorare per immaginare la roma di giovedì. Ho giocatori fortissimi, concentriamoci verso la partita di giovedì contro il Brighton e poi per quelle dopo. Questo era un gruppo coeso anche prima, io non ho fatto niente. Sono andati fino alla fine in Europa gli ultimi due anni. Io continuo a gestire gli esseri umani prima dei calciatori. Cerco di essere diretto quando vedo qualcosa che non mi piace e faccio l'allenatore. Sono contentissimo e sono avvantaggiato perchè qualcuno di loro era mio compagno, quindi magari qualcuno mi ha accolto con un occhio di riguardo".

De Rossi, le parole su Dybala e Pellegrini

De Rossi ha proseguito: "Pellegrini è migliorato fisicamente, tecnicamente e tatticamente. Io ho portato quella che penso sia la mia idea di calcio, ma bisogna stare molto bene fisicamente per farlo. Io in allenamento non dico a Pellegrini di fare quel dribbling lì, ci sono qualità di questi giocatori che devono essere rispettate e sfruttate. Cerco di fare in modo che si trovino il più spesso possibile vicino alla porta. Quando esce un giocatore ed entra un nazionale turco che fa una prestazione così come Celik... Per me questi sono i giocatori che alla lunga ti fanno ottenere i risultati che vuoi ottenere". Infine, sulla prestazione di Dybala: "Noi siamo contenti della sua attitudine. Lavora, gli piace lavorare e quando non lavora sostiene chi si allena. È un esempio, ma dovrei dirlo di tutti. Lui oltre a tutto questo sta mettendo in campo tutto il suo talento che è qualcosa di diverso rispetto agli altri. Faccio fatica a parlare solo di attaccanti, per me è stata un'ottima partita da parte di tutti".