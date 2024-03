De Rossi: "Rapporto con De Zerbi nato dopo le partite. Bove? Genero perfetto..."

De Rossi e il bilancio dei primi 50 giorni

Sul ranking il tecnico giallorosso spiega: "Il quinto posto Champions? Noi giochiamo le nostre partite per vincere. Magari possiamo dare un occhi diverso alle nostre connazionali che giocano in Europa. Poi bisogna arrivare quinti o quarti, ma lo guardiamo il giusto, come una storiella di Natale che se ci comportiamo bene ci fanno questo regalo. Ma a noi non cambia nulla. Il bilancio dei primi 50 giorni? Mi aspettavo 3 punti in più in campionato, la vittoria con l'Inter.... Sono soddisfatto. Sono consapevole che non abbiamo fatto nulla. Nessuno conosce meglio di me questa città che potrebbe cambiare le cose in un nano secondo. Il rapporto c'era già con loro, ma crearlo da allenatore è come ricrearlo e non è così automatico. Stamattina riguardavo l'allenamento di ieri e non è solo capire quello che chiedo, ma crederci. Loro stanno dando la dimostrazione di credere in quello che dico e di trovarcisi anche bene, oltre ai punti. E' questo che mi rende felice. Per ora c'è stato tutto, ma ancora non c'è stato niente, perché mancano 2 mesi di fuoco".