De Rossi: "Va cambiato il concetto che senza Dybala-Lukaku non si può giocare"

BRIGHTON (Regno Unito) - "La gestione per un allenatore è il pane. Dobbiamo gestire bene tutto, i momenti, il risultato, il proprio corpo. Ma gestire non vuol dire 'sto in vantaggio di quattro gol, mi chiudo in area e spero che non ne faranno quattro'. Significa gestire i momenti della partita, come abbiamo fatto bene all'andata. Loro giocano con le più forti della Premier, e siamo stati bravi a difenderci e fargli male in contropiede. Questo viene dopo un percorso di crescita e di conoscenza tra me e giocatori e dai giocatori stessi. Io posso fare dei cambi che possono gestire un momento, ma al resto devono pensarci i giocatori". Sono le parole del tecnico della Roma Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Brighton di Roberto De Zerbi.