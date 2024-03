Sex gate Roma, la Procura Figc ha ascoltato la ex dipendente

Il procuratore federale della Figc Giuseppe Chiné ha ricevuto nella giornata di oggi i due ex dipendenti della Roma coinvolti nel sex gate che ha travolto il club nelle ore precedenti la sfida con il Brighton. La dirigenza aveva proceduto con il licenziamento della donna apparsa nel video intimo oggetto dello scandalo e in cui compare insieme al proprio compagno, anch'egli licenziato per ragioni inerenti l'etica professionale. A diffondere il video tra il personale del club - video registrato due anni prima - sarebbe stato un giocatore della primavera dopo averlo sottratto alla dipendente tra settembre e ottobre dello scorso anno.