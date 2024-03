Mourinho tra il futuro e la bordata a Pinto. Sulla Roma: "Esonero strano"

Roma, Mourinho su esonero e Tiago Pinto

A margine dell'evento Mourinho ha rilasciasto alcune previ dichiarazioni a Sport Tv, partendo dal suo addio alla Roma: "Non c'è nulla di difficile. È difficile capire come mai se ne vada un tecnico che ha raggiunto due finali europee di fila... È questa l'unica stranezza". Il portoghese si è anche soffermato su Tiago Pinto: "Le interviste del signor Pinto non perdo tempo né a leggerle né ad ascoltarle, non mi interessano. Se ci sarà la possibilità di lavorare ancora insieme a lui? No, assolutamente no: non è possibile". Infine sul futuro: "Per ora non ho notizie, sono libero e senza club. Ma in estate voglio lavorare. Anche in Portogallo? Perché no! Mai dire mai, soprattutto nel calcio, che è la mia vita. Posso allenare ovunque senza problemi".