De Rossi dopo Roma-Lazio: “Ho chiesto se si fosse rotto il tabellone”

Alla Roma basta il colpo di testa di Mancini per ritrovare la vittoria nel derby contro la Lazio e tenersi stretto il quinto posto in classifica, che in questa stagione potrebbe valere l'accesso alla Champions League. De Rossi ha analizzato il match al termine dei novanta minuti ai microfoni di Dazn.

Roma-Lazio, le dichiarazioni di De Rossi

Queste le parole dell'allenatore della Roma nel post partita: "Meglio vincere il derby da allenatore o giocatore? E' bello sempre, sentivamo una grande attesa rispetto a questa partita, come nei tempi migliori quando ci giocavamo altro. Sono molto felice e da tecnico ci sta ancora più tensione emotiva. Avevo chiesto al quarto uomo se si era rotto il tabellone, il tempo non passava mai. I giocatori sotto la Curva? Quando si vince questo match si fa un po' di cinema, i giocatori mi hanno obbligato ad andare con loro, ero entrato perché era un loro momento. Però mi sono goduto anche io qualche abbraccio con i tifosi". Poi ha proseguito: "Dobbiamo migliorare tantissimo, perché dobbiamo essere sempre questi anche nelle partite come quelle del Lecce. Ho ringraziato tutti alla fine della gara per l'atteggiamento. Tutti meravigliosi. Abraham nel finale? Avevamo bisogno di due cavalli avanti negli ultimi minuti e chi entra in un derby dopo un calvario è sempre carico. Non vedeva l'ora di giocare, infatti ha corso dietro tutti".

Poi ho concluso: "Odio i finti umili, il mio merito c'è. Questa opportunità mi è cascata dal cielo. Un'occasione enorme perché alleno giocatori forti, che spesso nascondono sotto il tappeto alcuni miei errori. Fino all'anno scorso in Serie B si parlava solo dell'ex calciatore De Rossi, adesso sono felice che si parla dell'allenatore. Non voglio essere coccolato, ma trattato da mister vero. Ogni settimana vivo un'emozione nuova che porterò con me. Ora al futuro non ci penso, mi godo il presente. Milan? Il mio staff mi vieta da vedere le squadre che dovremo affrontare"