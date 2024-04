De Rossi si inchina a Thiago Motta: "Il Bologna non ha rubato niente"

"Nervosismo non deve influenzare la gara"

"Complimenti al Bologna. I numeri dicono che la partita è stata in equilibrio, soprattutto nel primo tempo - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Dazn/Sky - C'è stato un po' di nervosismo, ma non possiamo innervosirci per un cartellino giallo anche se è sbagliato. Sono stato un calciatore e ogni tanto ci sta che ti innervosisci, però non deve influenzare il tuo modo di stare in campo e la tua tenuta nella gara".

"Una squadra esperta non deve prendere gol al 44’ o dopo il 2-1, perché l’inerzia era a nostro favore. Il 3-1 invece ci ha praticamente ammazzato. Troppa pressione? No, se fosse così sarebbe grave. Siamo adulti ed esperti. Facciamo questo lavoro da tanto tempo e siamo abituati a gestire sia i momenti belli che quelli brutti. Negli scontri diretti finora abbiamo fatto bene".

"Maresca ha sbagliato i primi 2 gialli"

"Il calendario? Diciamo che non siamo stati molto aiutati, ma non voglio tornarci. Mentalmente, tra i viaggi e il preparare tante partite, non sarà semplice. Abbiamo perso una partita, usciamo dispiaciuti, ma non per questo distrutti. La corsa è ancora lunga, anche in Europa. Faremo due partite che saranno due battaglie contro una squadra imbattuta, credo sia l'unica al mondo imbattuta. Siamo molto positivi, a parte per il risultato di stasera".

"L'arbitraggio? Penso che una squadra forte, se è vero che si è fatta innervosire dall’arbitro, si può far innervosire per un rigore inesistente o un’espulsione. Per me Maresca ha sbagliato i nostri primi due gialli, ma non può essere abbastanza da farci innervosire. Per il resto Maresca non ha fatto male. Il Bologna è un’ottima squadra, ha giocato bene e ha segnato tutte le occasioni che ha avuto. Poi ti fanno correre. Non eravamo pronti a fare una partita di rincorsa per 70 minuti", ha concluso De Rossi.