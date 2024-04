La Roma di De Rossi fa parlare i numeri: l'era Mourinho è dimenticata

ROMA - Poco più di tre mesi. Tanto è bastato a De Rossi per riportare la Roma “al centro del villaggio” (copyright Rudi Garcia). Punti, bel gioco ed empatia con giocatori e dirigenti, per avvicinare sempre di più la Champions del prossimo anno e recuperare quel rapporto con i tifosi che l’esonero di Mourinho aveva incrinato. La vittoria al fotofinish di Udine, poi, è solo l’ultimo dei traguardi raggiunti, ma non ditelo a lui. «I ragazzi si sarebbero rialzati anche senza di me», ha ribadito nel post partita del Bluenergy Stadium. Certo i numeri dicono altro: semifinali conquistate in Europa League e 29 punti in 13 gare di campionato, gli stessi dello Special One che però li aveva ottenuti in 20 partite. Tanto per capirci hanno fatto meglio, nello stesso periodo, solamente l’Inter campione d’Italia (35 punti) e il Bologna delle meraviglie (30). Solo i nerazzurri, invece, hanno ottenuto più vittorie dei giallorossi (11 contro 9) o segnato di più (30 contro 27). Anche la media punti, ad oggi di 2,23 a match, parla chiaro, cancellando così l’amarezza per l’addio di Mourinho. Della gestione portoghese, tra l’altro, ha mantenuto la tenuta mentale, perché la vittoria allo scadere contro l’Udinese non è stata un caso isolato. Anche contro la Fiorentina la Roma riuscì a pareggiare nei secondi finali della partita, a testimonianza di una squadra che non molla mai. Solo due, infatti, i veri passaggi a vuoto di DDR in panchina: il pari di Lecce nel giorno di Pasquetta e la sconfitta per 3-1 contro il Bologna. Entrambe le volte, però, è poi arrivata l’immediata reazione, perché se dopo l'1-1 del Via del Mare la Roma ha vinto il derby, dopo il ko contro gli emiliani è arrivato il successo nella gara lampo di Udine. Tre punti, quelli di giovedì, che hanno sensibilmente avvicinato la squadra alla Champions consolidando il quinto posto a 58 punti, +4 dall’Atalanta che però ha una gara da recuperare.