De Rossi, il momento della Juve e Dybala: "Mi sta stupendo per un motivo"

Sulle condizioni del gruppo: "Sono anni che facciamo percorsi lunghi in Europa, siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Analizzeremo in modo più accurato come sta la squadra, anche se non ci sono infortuni veri e propri". E su Dybala: "I ragazzi li incontro tra qualche ora, non so come stiano. Paulo, al di là che sia un ex, sta bene. E' triste per la sconfitta ma fisicamente sta avendo prestazioni importanti, ed è quello che mi sta stupendo di più dal punto di vista fisico". In chiusurua sulle sfide alla Juve da giocatore: "Una volta al Delle Alpi, perdevamo 2-0 o 2-1 e all’ultimo pareggiò Zebina. Ero giovane, per me era un sogno. Ne ricordo uno sotto la neve in Coppa Italia. In negativo, dopo uno sconfitta, si è dimesso Spalletti, quella settimana fu tanto tosta per noi. Sarà bello sfidarli all’Olimpico con una posta in palio altissima".