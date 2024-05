Il Toro non sa più né segnare né vincere. Il Bologna frena, ma la Champions è vicina

Niente da fare. Dopo Juve e Frosinone, il Toro infila il terzo 0-0 nelle ultime 4 partite, conferma di non sapere più né segnare né vincere, galleggia al decimo posto, terra delle ambizioni svanite e del cabotaggio mediocre di una squadra le cui buone intenzioni europee sono diametralmente opposte al rendimento di una stagione sempre più noiosa e inconcludente. Anche il Bologna ha registrato il terzo 0-0 (Frosinone, Monza, Torino), ma nell'arco delle ultime cinque partite, inframezzate dalla grande vittoria di Roma e dall'1-1 interno con l'Udinese. La squadra di Motta è in frenata, com'è naturale che sia, dopo una stagione vissuta pancia a terra, però è quarta in classifica, a una lunghezza dalla Juve: adesso le occorrono 5 punti nelle ultime tre giornate (Napoli in trasferta, Juve in casa, Genoa in trasferta) per avere l'aritmetica certezza della storica qualificazione alla Champions League.