Infortunio Dybala in Roma-Juve: esito esami. Con il Bayer Leverkusen...

Spettacolo in campo, ansia in infermeria: la sfida dell'Olimpico tra Roma e Juventus ha destato non poche preoccupazioni per le condizioni, rispettivamente, di Paulo Dybala e Danilo. Se per quest'ultimo è arrivato il responso e non giungono buone notizie, sospiro di sollievo invece per Daniele De Rossi circa la situazione del fantasista argentino.