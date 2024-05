Danilo infortunato: il comunicato ufficiale della Juve, i tempi di recupero

Finale di Coppa Italia, Danilo out

Non una buona notizia dunque per la Juventus, che non avrà a disposizione il classe 1991 nel prossimo impegno di campionato, quello che si giocherà domenica all'Allianz Stadium contro la Salernitana, con start alle ore 18. Per Massimiliano Allegri, però, la nota stonata è soprattutto non avere Danilo per il match successivo, ovvero quello di mercoledì 15 maggio. Quel giorno i bianconeri disputeranno la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Se i nerazzurri avranno due assenze pesanti per l'occasione, un forfait importante lo avrà anche la Juventus: Danilo salta la finale di Coppa Italia.