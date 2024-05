La Juve di Allegri non sa più vincere: 1-1 a Roma, 14 punti in 14 partite

Doveva essere la vittoria che assicurava la Champions, e invece è il quarto pareggio consecutivo per la Juventus dopo Torino, Cagliari e Milan. Gli uomini di Allegri restano terzi in classifica con 66 punti, 14 dei quali conquistati nelle ultime 14 partite. Il pari 1-1 contro la Roma allo stadio Olimpico fa mantenere sei lunghezze di vantaggio sui rivali odierni , momentaneamente quinti a 60 con l'Atalanta a 57 ma con due partite in meno. Un altro piccolo sfiancante mattoncino nella rincorsa alla prossima Champions League, obiettivo stagionale che, però, resta ancora non matematico. Sbloccano i padroni di casa con Lukaku al 15', pareggia Bremer di testa poco la mezz'ora . Ad inizio ripresa, clamoroso palo di Federico Chiesa dopo una splendida giocata.

90'+5 - Szczesny controlla agevolmente un cross di Abraham quindi, con l'aiuto di Danilo, si oppone a un nuovo tentativo dell'attaccante inglese. Infine, a 30'' dal triplice fischio finale, Ndicka mette fuori di testa. Altro mattoncino per i bianconeri nella rincorsa alla Champions: all'Olimpico Roma-Juve termina 1-1.

90' - Azmoun non arriva di pochissimo su un pallone scodellato nel cuore dell'area di rigore bianconera. Saranno cinque i minuti di recupero.

87' - Miracolo di Svilar sul colpo di testa a botta sicura di Kean sugli sviluppi di un corner.

85' - Giallo per Abraham per un intervento in ritardo su Locatelli. Nella Juve Alcaraz in campo al posto di Cambiaso.

80' - Miracolo di Svilar sul tentativo di Locatelli. Poco prima, per la Roma in campo Bove in luogo di Pellegrini.

76' - Ammonito - tra le proteste bianconere - Adrien Rabiot per un contrasto che sembrava pulito sul pallone. Forcing giallorosso, che col nuovo assetto con due punte di ruolo sta mettendo in difficoltà la retroguardia bianconera. Doppio cambio nella Juve: Milik e Kean prendono il posto di Vlahovic e Chiesa.

70' - Continui capovolgimenti di fronte: Gatti spara alto e Vlahovic debole, Baldanzi lavora per Pellegrini e la Juve si salva in angolo, dove Danilo è protagonista di un salvataggio su Kristensen. L'ex Empoli e Lukaku vengono richiamati da De Rossi in panchina, in campo al loro posto Abraham e Azmoun.

65' - Grande equilibrio in campo: un incontenibile Chiesa salta ancora una volta Kristensen e calcia sul primo palo, ma Svilar mette in angolo, sui cui sviluppi l'estremo difensore giallorosso blocca senza problemi il colpo di testa di Bremer. Roma pericolosa in contropiede, decisivo Locatelli che si immolla sul tiro di Pellegrini. Quindi, gran parata di Svilar sulla sassata da fuori di Rabiot. Infine, altra giocata superba di Chiesa, che non trova in mezzo Vlahovic di un soffio.

60' - Scintille in campo. L'arbitro fischia fallo in attacco a Weah: i bianconeri protestano perché lo statunitense figlio d'arte anticipa Paredes e colpisce nettamente il pallone, i giallorossi, invece, chiedono a gran voce un secondo giallo che non arriva. Allegri sostituisce immediatamente l'ex Lilla - sommerso dai fischi dell'Olimpico - e getta nella mischia Kostic.

56' - Juve vicinissima al vantaggio, con Vlahovic che anticipa Kristensen sugli sviluppi di un corner: la zampata del bomber serbo, però, vola alta.

50' - La Juve sembra aver aumentato i giri del proprio motore, trascinata da un Chiesa particolarmente pimpante. Cambiaso ci prova da fuori, ma la sfera termina alta.

47' - Giocata meravigliosa di Chiesa, che salta secco Kristensen col destro e calcia violentemente col sinistro: il pallone, però, s'infrange contro il palo.