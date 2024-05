Atalanta-Juve, Gasperini perde un altro big dopo Scamacca per la finale

Altre brutte notizie per l'Atalanta in questo impegnativo finale di stagione. È infatti arrivato l'esito degli esami per Sead Kolasinac dopo l'infortunio muscolare che lo ha costretto a fermarsi nella samifinale d'andata di Europa League contro il Marsiglia. Un problema che rischia di compromettere la presenza dell'ex Arsenal per le ultime decisive partite dei nerazzurri, che si giocheranno la finale di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 15 maggio.

Atalanta, l'esito degli esami per Kolasinac Gli esami a cui si è sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Un problema che lo terrà fuori sicuramente per le sfide contro Salernitana e Roma in campionato, oltre che per il ritorno della semifinale di Europa League contro il Marsiglia. Quasi certa la sua assenza anche per la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

AtalantaJuve, quante assenze per Gasperini Con l'infortunio di Kolasinac continuano ad aumentare i forfait dei calciatori dell'Atalanta per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma allo Stadio Olimpico il prossimo 15 maggio. Oltre al difensore non ci sarà infatti neanche Scamacca per colpa della squalifica rimediata nella semifinale di ritorno contro la Fiorentina. Assenti poi anche Holm, che ha già finito la stagione a causa di un problema muscolare e Toloi, che invece conserva la speranza di poter rientrare in campo almeno per l'eventuale finale di Europa League.

