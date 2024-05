De Rossi, il Bayer e l'analogia con Roma-Barcellona: "Quella volta dissi..."

Roma, De Rossi: "Rimonta? Ecco cosa ho detto con il Barcellona"

L'allenatore giallorosso ha fatto un'analogia con l'epica rimonta al Barcellona del 2018: "Non so ancora cosa dirò, qualcosa a braccio probabilmente. Quella volta ho detto che mi fidavo del gruppo e domani farò lo stesso sicuramente. So che posso fidarmi e che possiamo provare a fare una piccola impresa, quella volta eravamo così spacciati che la situazione era diversa. Tutto mi fa pensare che possiamo ricreare quell'atmosfera e provare a giocarcela. Non c'è più margine d'errore, non possiamo più sbagliare perché a questi livelli gli errori si pagano. Il bello è che la scorsa settimana non era una finale e possiamo ancora rimediare. Il Bayer Leverkusen è imbattuto da 48 partite affrontando squadre come Borussia Dortmund e Bayern Monaco che sono in finale e semifinale di Champions. Vuol dire che sono speciali e noi questo glielo riconosciamo. A volte però hanno rischiato di perdere o di andare fuori in Europa League".