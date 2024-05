La Roma perde Spinazzola, stagione finita: l’esito degli esami

Brutte notizie per la Roma, che dovrà terminare la stagione senza Spinazzola. L'esterno giallorosso, costretto a lasciare il campo dopo appena 21 minuti nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. De Rossi non potrà averlo per lo scontro diretto contro l'Atalanta e anche per le ultime due partite della Serie A contro Genoa ed Empoli.