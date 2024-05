Roma, De Rossi: “Questi ragazzi hanno un cuore gigante”. Su Dybala e Lukaku...

ROMA - Basta un gol di Lukaku alla Roma che seppur ridotta in dieci uomini per il rosso a Paredes, conquista i tre punti che permettono ai giallorossi di blindare il sesto posto in classifica e tenere in vita le speranze per un posto Champions. Daniele De Rossi commenta così la vittoria dell'Olimpico contro il Genoa: "Non abbiamo trovato l'ampiezza perché abbiamo giocato più stretti, nelle ultime partite abbiamo subito troppe ripartenze, per quello abbiamo giocato così. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, abbiamo tirato cento volte dal limite dell'area senza trovare la porta, loro hanno giocato la partita della vita, mi piace davvero tanto questa cosa. Non è stato un grande primo tempo, ma abbiamo avuto le nostre occasioni, ma siamo stati poco qualitativi nella conclusione. Il Genoa è una squadra forte, dà fastidio a tutti, non ultimi noi". Lukaku decisivo nella sua ultima serata con la maglia della Roma? De Rossi risponde: "Farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore, come tutti. Ci sono paletti e budget da rispettare, ancora non abbiamo parlato nei dettagli, ma cercheremo di rendere la Roma una squadra da piazzamento migliore".