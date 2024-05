Paredes, frecciata a Ranieri dopo il ko della Fiorentina in Conference

Paredes "zittisce" Ranieri

Su Instagram l’account @sanguegiallo.rosso, che segue le sorti della Roma, ha ricordato che il 10 dicembre 2023 nel corso di Roma-Fiorentina 1-1, Ranieri aveva definito “miracolato” Paredes come evidenziato dal labiale catturato dalle immagini tv. I supporter giallorossi si sono così presi una sorta di rivincita nei confronti del difensore della Viola, evidenziandone l’errore determinante ai fini del risultato finale mentre ne ricordavano le parole. Un post, con la foto di Ranieri pronto a entrare in campo, che è stato commentato proprio da Paredes con l’emoji del dito portato davanti alla bocca come a intimare il silenzio.