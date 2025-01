Paredes, figuraccia social: l'Arena di Verona invece del Colosseo. E i laziali...

Ore di vigilia al derby della Capitale particolarmente movimentate, almeno sui social, per Leandro Paredes. Il centrocampista argentino, ex Juve e ora in forza alla Roma, aveva l'intenzione di caricare i tifosi giallorossi in vista del match di questa sera contro la Lazio. Ma le cose non sono andate come il calciatore sperava, anzi, finendo per ricevere tantissimi.