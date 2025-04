"Allegri a Roma? Credo di sì", poi Ranieri si corregge: "Mannaggia a te..."

ROMA - Finisce 1-1 il derby di Roma con la squadra di Claudio Ranieri che hanno recuperato il gol di svantaggio per un punto che mantiene la distanza dal 6° posto Lazio (-2). Le parole dell'allenatore dei giallorossi nel post-partita: "Poco propositivi? Sono d’accordo. Tornavamo indietro e a me questo non piace. Avevo chiesto di andare in profondità, di mettere la palla più in avanti. E invece tornavamo sempre dietro. Le ali le avevo messe apposta per controbattere e mettere in difficoltà i loro terzini. Però va bene così. Alla fine è stato un derby nervoso com’è solito essere. La Lazio ha fatto qualcosina di più, noi meno. Ma mi prendo questo pareggio”

Soulè leader tecnico?

"Se parte dall'esterno, può prendere la Roma per le mani. E' solo che non riuscivamo a servirlo come al solito. Nel secondo tempo è stato molto più ficcante. Ha colpi importanti e trova la porta: il futuro è suo, ha tutto per esplodere"

Dobvyk e Shomurodov dall'inizio?

"Con due punte siamo più verticali, ma se gioco con tutte e due poi a gara in corso non ho cambi là davanti. E' il mio freno durante la settimana. Vedo che Eldor è molto determinante quando entra e la squadra si sente più sicura. Anche Dovbyk è meno isolato, sta a me trovare la soluzione".

Su Dybala

"Lui è un leader, in campo e nello spogliatoio. Viene tutti i giorni, sta sempre coi ragazzi".

Ultimo derby da imbattuto

"Quando sei lì, non pensi all'imbattibilità ma ad aiutare i giocatori. Quello che vivo me lo tento per me. Sicuramente è una cosa bellissima: da tifoso romanista volevo chiudere con una vittoria, ma il calcio è così e va accettato".

Cosa mancherà di più?

"La cosa che mi mancherà, al di là di questa partita, è tutto lo stadio Olimpico pieno. Ti riempie di voglia di fare sempre di più. Noi allenatori dobbiamo cercare di aiutare i giocatori sempre nelle difficoltà".