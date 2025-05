“Klopp? Una totale assurdità”: l’agente spegne l’entusiasmo di Roma

Jurgen Klopp nuovo allenatore della Roma : realtà o solo semplici rumors? In attesa della volata Champions , nelle ultime ore l'indiscrezione ha fatto il giro del web, destando scalpore non solo tra i tifosi giallorossi ma in tutto il mondo del calcio. Il tecnico tedesco è attualmente consulente Red Bull, e non allena da un anno, ovvero da dopo aver lasciato il Liverpool . Ma a rispondere sulla veridicità o meno della notizia è stato proprio l'agente di Klopp.

"Klopp alla Roma? Totale assurdità"

Mark Kosicke, che cura gli interessi dell'allenatore, ha rilasciato dichiarazioni breve ma concise alla Bild in merito al possibile approdo di Klopp nella Capitale. "Totale assurdità": così Kosicke ha definito al quotidiano tedesco il rumor che vorrebbe il suo assistito a Roma come erede di Claudio Ranieri. L'agente ha anche aggiunto: "Sta diventando noioso dover commentare continuamente queste voci".

Prosegue dunque la ricerca del nuovo allenatore in casa giallorossa: dopo gli ultimi 90' di Serie A, che decreteranno la posizione in classifica e di conseguenza a quale coppa europea parteciperà il club il prossimo anno, la probabile accelerata sul neo tecnico. Dopo la notizia su Klopp i tifosi romanisti speravano in un riscontro positivo, con un 'coup de theatre' come fu con l'arrivo di José Mourinho: evidentemente, però, stavolta non andrà così.