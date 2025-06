Gasperini: "No alla Juve, Roma strada giusta". Ghisolfi lascia, va a Torino da Comolli?

Ranieri, Gasperini e l'obiettivo Roma

Sull'obiettivo stagionale, Ranieri è sicuro: "L'obiettivo sarà andare in Champions Legaue, ma ora siamo alla base, i Friedkin hanno speso tantissimo, vogliono investire ma sono bloccati dal fair play finanziario, però stanno lavorando sullo stadio. Loro vogliono portare Roma su alti livelli come brand calcistico. A Gasperini abbiamo chiesto di fare il Gasperini: far bene, conoscere squadra e piazza per un anno e poi salire sempre di più. Peccato non aver centrato l'accesso in Champions, ma se ci fossimo qualificati forse non saremmo stati ancora pronti, allora saremo più agguerriti per l'Europa League. Il popolo romano vuole vedere la squadra lottare fino in fondo, anche quando si perderà. Il rifiuto alla Nazionale? Massimo rispetto, ma sono della Roma".