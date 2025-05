Gasperini, niente da fare per la Juventus: ha scelto la Roma

Cosa farà la Juve: la posizione di Tudor

Qualora non dovesse trovare una figura di spicco per la prossima stagione, la dirigenza bianconera (da poche ore in rivoluzione, con l'ormai addio in vista di Giuntoli) potrebbe anche confermare Tudor. L'allenatore guiderà la squadra al Mondiale per Club e potrà confermare passi in avanti e mostrare la sua idea con meno pressione e ansia, rispetto alle ultime uscite di campionato, quando il raggiungimento dell'obiettivo quarto posto per la Champions League era troppo importante per pensare al resto. Il traguardo il tecnico croato lo ha raggiunto e ora ha un mese di tempo per convincere tutti. A Torino per ora sono arrivati solo dei no, prima quello "indiretto di Conte" e ora Gasperini. E nei piani alti non potranno più commettere errori.