Conte sempre più deciso a restare al Napoli! E la Juve? Cosa sta succedendo

Napoli, ok di Conte. E ora la Juve?

Il primo nome in cima alla lista dei desideri della Juventus era Conte. Ma ora che il tecnico sembra a un passo dalla permanenza al Napoli, cosa farà la Vecchia Signora. La conferma di Tudor dopo il Mondiale per Club in tal caso diventerebbe molto più che una possibilità, visto che il contratto del croato è stato già rinnovato in modo automatico di un anno dopo la qualificazione in Champions League. Ma la società ne discuterà bene quando sarà al completo, in attesa anche del neo ingresso di Comolli e del ritorno di Tognozzi per implementare l'area sportiva.