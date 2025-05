Caos Atalanta, striscioni per Gasperini e contestazione a Pagliuca: cosa è successo

Due striscioni a favore della permanenza di Gian Piero Gasperini all'Atalanta e di contestazione al proprietario statunitense, Stephen John Pagliuca sono stati affissi in nottata sull'inferriata a lato dell'ingresso della sede del club. "Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città", recita il primo, il più vicino all'ingresso. "Pagliuca: l'Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza", la scritta sull'altro. L'azionista di riferimento, in realtà, all'atto dell'acquisizione della maggioranza azionaria nel febbraio di tre anni fa, aveva lasciato la gestione sportiva alla famiglia Percassi. I supporter della Dea stanno provando a convincere in tutti i modi il tecnico a restare, visti i discorsi intavolati con la Roma e l'inserimento nelle ultime ore della Juventus.