Roma, ecco El Ayanoui: Gasperini aspetta il nuovo centrocampista© .

Nuova giornata di preparazione per la Roma di Gian Piero Gasperini. La squadra giallorossa domani svolgerà una seduta mattutina, poi alle 18 si sottoporrà ad un test amichevole a porte chiuse contro il Trastevere, formazione che milita in Serie D. Tra gli indisponibili c'è Lorenzo Pellegrini, tornato ieri a lavorare a Trigoria dopo l'intervento di settoplastica per la riduzione di una vecchia frattura al naso. Il capitano giallorosso sta recuperando dalla lesione del tendine del retto femorale della coscia destra rimediata lo scorso maggio e sta continuando le terapie con l'obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione del tecnico di Grugliasco.