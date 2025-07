Roma a valanga sul Trastevere: finisce 14-0 la prima del Gasp, doppietta per Dybala

A Trigoria è andata in scena la prima amichevole estiva della Roma disputata contro il Trastevere e vinta dai giallorossi col punteggio di 14-0. La nuova formazione di Gasperini non ha deluso le aspettative, offrendo spettacolo in campo seppur contro una più che modesta squadra di Serie D. Tra le fila dei giallorossi hanno brillato Dybala, Baldanzi e Rensch autori di tre doppiette. La partita è stata giocata a porte chiuse, anticipando il fitto calendario delle amichevoli pre-campionato dove i giallorossi di Gasperini affronteranno in Germania il Kaiserslautern, in Francia il Cannes e il Lens e poi in Inghilterra l'Aston Villa e l'Everton.