Dybala, la Roma non lo convoca per l'amichevole: la decisione di Gasperini

La Roma è al lavoro per prepararsi al meglio in vista della nuova stagione. Gli allenamenti con Gasperini sono ad alta intensità e per questo motivo tra i convocati del tecnico in vista della prossima gara non figurano nomi importanti, tra cui quello di Paulo Dybala. Gli avversari di turno saranno i tedeschi del Kaiserslautern, un test utile per incrementare le difficoltà e capire meglio a che punto è la squadra dopo diversi giorni di preparazione. Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le ore 18 e in vista del match, il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 22 calciatori convocati per la trasferta, tra cui spiccano nomi nuovi e alcuni giovani interessanti. Non figura tra i convocati l'attaccante argentino, protagonista con un gol nell’ultima uscita contro l’Unipomezia del 24 luglio e due anche in quella con il Trastevere.