Dramma Julio Sergio, il figlio dell'ex Roma in coma: “Irreversibile, ma in pace”

Si sono aggravate le condizioni di Enzo , il figlio 15enne di Julio Sergio , ex portiere della Roma . A renderlo noto è stato lo stesso ex calciatore brasiliano con una toccante story su Instagram, in cui ha dato alcuni aggiornamenti sull’evoluzione della malattia del giovane, colpito da un tumore cerebrale . Da tutto il mondo sportivo e non solo continuano ad arrivare messaggi di vicinanza alla famiglia. Enzo è oggi circondato dall’affetto dei suoi cari e dal pensiero commosso di tanti che, anche a distanza, si stringono idealmente a lui e a Julio Sergio in questo momento di profonda sofferenza.

Julio Sergio, il posto commovente per il figlio

"Ho appena visitato Enzo... la situazione è la stessa di cui stiamo parlando da giorni: irreversibile. È ancora in coma indotto, con sedazione (che regoliamo secondo necessità), catetere per l'ossigeno e, cosa più importante in questo momento: è in pace, circondato da noi genitori, dalla famiglia, da voi... Non è a disagio né sente dolore" - ha scritto Julio Sergio sui social. Parole che trasmettono tutta la sofferenza e l’amore di un padre che sta vivendo uno dei momenti più dolorosi e difficili che la vita possa riservare. Nelle scorse settimane il brasiliano aveva commosso il web condividendo un video in cui si rasava i capelli insieme a Enzo, impegnato nella chemioterapia. Un gesto di solidarietà e amore, che aveva emozionato migliaia di persone e mostrato la forza del loro legame.