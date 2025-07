Roma-Cannes, da match in famiglia a protesta contro i Friedkin: "20 euro per un'amichevole..."

"Oggi la Roma ospita il Cannes allo Stadio delle Tre Fontane per una speciale partita di precampionato: più di una semplice amichevole, è un momento di forte unità. Per la prima volta, due club della famiglia di marchi del Friedkin Group scenderanno in campo insieme". Questo il messaggio del Friedkin Group, intervenuto sul proprio profilo X per presentare la sfida amichevole che vedrà i giallorossi affrontare il club della quarta serie francese, anch'essa di proprietà del Gruppo texano, alle ore 18 di giovedì 31 luglio. Un appuntamento che segue il successo alla prima uscita contro il Kaiserslautern, deciso dalla rete di Evan Ferguson, attaccante classe 2004 arrivato in prestito dal Brighton. L'agenda di Gian Piero Gasperini prevede poi la gara contro il Lens in programma il 2 febbraio al Bollaert-Delelis. Nel mentre, la gara contro il Cannes ha provocato le polemiche di una parte della tifoseria, che la sera del 30 luglio ha appeso uno striscione di protesta fuori dall'impianto contro il prezzo dei biglietti: "20€ per un’amichevole non le avrebbe chieste neanche Marisa delle Tre Fontane... la più romanista delle pu***ne”. Al Tre Fontane è comunque previsto il tutto esaurito, con oltre tre mila tagliandi staccati.