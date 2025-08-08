Echeverri fa litigare Manchester City e Roma. Pellegrini valuta l’addio

Il patto col Diablito rischia di andare in fumo. La Roma e Claudio Echeverri desideravano convolare a nozze, ma il Manchester City continua a fare muro. Il motivo è semplice: gli inglesi non vogliono perdere il controllo sul cartellino dell’esterno offensivo, tanto che stanno provando a dirottarlo in prestito secco agli spagnoli del Girona (club appartenente alla galassia del City Group). Peccato che Echeverri preferisca la Roma. Con i giallorossi che hanno offerto un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (33 milioni) che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Al City sarebbe stata pure lasciata un percentuale sulla futura vendita (tra il 10 e il 20%) più un’opzione di riacquisto valida dal 2027 a cifre ancora da concordare . Affare in standby. Occhio quindi ora a Eguinaldo (Shakhtar) come esterno d’attacco: una pista che può prendere quota nei prossimi giorni.

Il mercato della Roma

Davanti poi Gasperini si aspetta un altro regalo da parte dei suoi dirigenti: non è un mistero, infatti, che al tecnico di Grugliasco non dispiacerebbe una punta da affiancare a Ferguson con caratteristiche diverse da Dovbyk. Piace parecchio Nikola Krstovic (Lecce) e resta nei radar romanisti pure Fabio Silva (Wolverhampton), sul quale è in grande pressing però il Dortmund. Manca solo la firma, invece, per lo sbarco alla corte di Gasp del centrale, classe 2005, Jan Ziolkowski, che arriverà dal Legia Varsavia per 6 milioni più bonus. Il club polacco ha chiesto, però, ai giallorossi di aspettare il playoff di Europa League del 14 agosto che il Legia disputerà contro l’Aek Larnaca per formalizzare l’accordo. Appuntamento quindi a Ferragosto per scambio di documenti e firme di rito sul contratto fino al 2030. L’arrivo del polacco dovrebbe costringere, di riflesso, Mario Hermoso (ingaggio troppo alto) e Marash Kumbulla (non convince Gasp) a fare i bagagli: entrambi potrebbero ripartire dalla Liga.

Roma, cosa fare con Lorenzo Pellegrini

Capitolo Lorenzo Pellegrini: il trequartista resterebbe volentieri in giallorosso, ma a questo punto il condizionale diventa d’obbligo alla luce della mossa di Gasperini di togliergli la fascia da capitano. Un gesto che non può essere sottovalutato e che - considerato pure il contratto in scadenza tra dieci mesi - può aprire la porta pure a un clamoroso addio. Anche perché il numero 7 romanista vanta diversi pretendenti all’estero, soprattutto Oltremanica. Dovesse arrivare la chiamata giusta dalla Premier League le parti potrebbero prenderla in seria considerazione. Motivo per cui da qui al primo di settembre (giorno di chiusura delle trattative estive di calciomercato) la posizione dell’ormai ex capitano andrà monitorata con attenzione. La stessa che il Parma sta rivolgendo a un giovane talento della formazione capitolina: quell’Alessio Marcaccini, considerato tra i migliori elementi italiani in circolazione tra gli Under 18. Non a caso i ducali sono in pressing per acquistarlo a titolo definitivo con l’idea di lanciarlo nel giro della Prima Squadra emiliana nell’arco di un paio d’anni. Niente da fare. Il classe 2008 (già convocato da Claudio Ranieri in Europa League per la gara contro l’AZ Alkmaar lo scorso gennaio) è considerato incedibile dalle parti di Trigoria, in quanto tutta la dirigenza giallorossa crede molto nelle potenzialità del ragazzo. Insomma, la Roma l’erede di Svilar potrebbe già averlo in casa…