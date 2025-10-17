Gasperini, l'esempio Juve verso Roma-Inter: "Quando ha vinto quei 9 Scudetti..."

Roma-Inter, Gasperini su Dybala

Così Gasperini in conferenza: "Come sempre accade, i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali hanno iniziato a lavorare ieri, con alcuni che sono rientrati un giorno prima. N’Dicka, invece, si unirà al gruppo oggi. Questo è il normale corso degli eventi in queste situazioni. Per gli altri, che sono rimasti qui, abbiamo svolto una settimana di allenamenti molto positiva". E a proposito di questo, su Dybala: "Per domani le opzioni sono quelle che tutti conoscono, quindi non ci sono particolari novità. Dybala, così come gli altri, ha lavorato bene in queste due settimane. Per lui, come per Pellegrini, è stato un periodo utile. Devo dire che siamo soddisfatti dei progressi fatti finora. Naturalmente, i giocatori che sono rimasti a Trigoria hanno il polso della loro condizione fisica, mentre quelli rientrati dalle nazionali devono riprendersi dal viaggio e dagli impegni. Questo è un aspetto che riguarda tutte le squadre, non solo noi. Alcuni hanno giocato molto, altri meno. Dopo una pausa del genere, la condizione fisica di tutti è sempre un'incognita".

Obiettivo Champions o Scudetto?

Il discorso si sposta sugl obiettivi: la Roma punta alla Champions? "Parliamo di Champions soprattutto per ragioni economiche, visto il notevole impatto che ha. Nessuno parla più di Scudetto: la priorità è arrivare al quarto posto, per cui tutte le squadre sono coinvolte. Gli obiettivi tecnici e quelli economici non sono sempre gli stessi, ma i primi vanno valutati di partita in partita. Al momento, siamo in una buona posizione, ma il nostro focus è sulla partita di domani. Affrontiamo l’Inter, che insieme al Napoli è una delle squadre più forti. Giocare contro di loro è già un traguardo, poi vedremo come andrà".

E a chi dice che la Roma è da Scudetto risponde: "Rispetto le opinioni di tutti. Ciascuno ha la sua visione, ma non sono certo io a voler far cambiare idea a nessuno. Quello che posso dire è che il nostro obiettivo è migliorare, ma questo non significa necessariamente migliorare i risultati, che sono già molto positivi. Se hai 15 punti su 18, è difficile fare di meglio. Forse possiamo migliorare in termini di prestazioni, ma finora credo che quelle che abbiamo fatto siano già buone. Per il resto, parlare di Scudetto o Champions è una discussione a cui non partecipo".