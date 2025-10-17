Gasperini, l'esempio Juve verso Roma-Inter: "Quando ha vinto quei 9 Scudetti..."

Riprende il campionato di Serie A dopo la sosta: uno degli antipasti sarà il big match tra Roma ed Inter, in campo all'Olimpico domani sera alle 20.45. I giallorossi cercano conferme provando a rimanere in testa alla classifica, i nerazzurri invece proveranno a continuare nella rincorsa ai primi posti dopo un avvio zoppicante. Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con Chivu, definisce il match un test importante per la sua Roma. E quando gli viene ricordato delle difficoltà da allenatore dell'Atalanta nelle ultime sfide contro l'Inter, inserisce nel discorso... la Juventus.
Roma-Inter, Gasperini su Dybala
Così Gasperini in conferenza: "Come sempre accade, i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali hanno iniziato a lavorare ieri, con alcuni che sono rientrati un giorno prima. N’Dicka, invece, si unirà al gruppo oggi. Questo è il normale corso degli eventi in queste situazioni. Per gli altri, che sono rimasti qui, abbiamo svolto una settimana di allenamenti molto positiva". E a proposito di questo, su Dybala: "Per domani le opzioni sono quelle che tutti conoscono, quindi non ci sono particolari novità. Dybala, così come gli altri, ha lavorato bene in queste due settimane. Per lui, come per Pellegrini, è stato un periodo utile. Devo dire che siamo soddisfatti dei progressi fatti finora. Naturalmente, i giocatori che sono rimasti a Trigoria hanno il polso della loro condizione fisica, mentre quelli rientrati dalle nazionali devono riprendersi dal viaggio e dagli impegni. Questo è un aspetto che riguarda tutte le squadre, non solo noi. Alcuni hanno giocato molto, altri meno. Dopo una pausa del genere, la condizione fisica di tutti è sempre un'incognita".
Obiettivo Champions o Scudetto?
Il discorso si sposta sugl obiettivi: la Roma punta alla Champions? "Parliamo di Champions soprattutto per ragioni economiche, visto il notevole impatto che ha. Nessuno parla più di Scudetto: la priorità è arrivare al quarto posto, per cui tutte le squadre sono coinvolte. Gli obiettivi tecnici e quelli economici non sono sempre gli stessi, ma i primi vanno valutati di partita in partita. Al momento, siamo in una buona posizione, ma il nostro focus è sulla partita di domani. Affrontiamo l’Inter, che insieme al Napoli è una delle squadre più forti. Giocare contro di loro è già un traguardo, poi vedremo come andrà".
E a chi dice che la Roma è da Scudetto risponde: "Rispetto le opinioni di tutti. Ciascuno ha la sua visione, ma non sono certo io a voler far cambiare idea a nessuno. Quello che posso dire è che il nostro obiettivo è migliorare, ma questo non significa necessariamente migliorare i risultati, che sono già molto positivi. Se hai 15 punti su 18, è difficile fare di meglio. Forse possiamo migliorare in termini di prestazioni, ma finora credo che quelle che abbiamo fatto siano già buone. Per il resto, parlare di Scudetto o Champions è una discussione a cui non partecipo".
"Che Inter mi aspetto"
La sfida contro l’Inter può dare qualche indicazione sul valore della rosa o le sue idee sono già chiare? Gasperini risponde: "Abbiamo una visione della squadra, ma è chiaro che ogni allenatore si forma delle idee basandosi sulle qualità e le difficoltà di ogni giocatore. Siamo solo all’inizio del campionato e tutti cerchiamo di migliorare ciò che possiamo. In questo momento, ciò che conta di più sono le prestazioni, perché sono queste che costruiscono la fiducia, al di là dei risultati. Per quanto riguarda la rosa, ascolto le opinioni di tutti, ma nessuna squadra è perfetta. Lavoriamo per ridurre il gap con le migliori, sperando che i progressi arrivino con il tempo".
Sull'approccio alla partita: "Contro una squadra come l'Inter, ogni aspetto del gioco deve essere curato. L'Inter ha una rosa molto forte e, anche se non so quante assenze avrà domani, non credo siano tante. Mi aspetto un'Inter determinata a riscattarsi dopo qualche passo falso iniziale e a riportarsi nelle posizioni alte della classifica. Sarà una partita dura, una vera sfida sotto ogni punto di vista".
I ko con l'Inter a Bergamo e l'esempio Juve
Gli ultimi incontri con l'Inter da tecnico dell'Atalanta non sono andate benissimo: stavolta sarà più facile leggere la partita? Gasperini spiega: "Il concetto di 'leggibilità' della partita dipende da quanto forte è l’avversario. Quando la Juventus era molto forte era difficile batterla, negli anni dei 9 Scudetti; quando l'Inter è diventata molto forte è successo lo stesso, ma quando l'Inter era meno forte si riusciva a batterla. E non parlo solo dell'Atalanta, ma di tutte le squadre che l'hanno affrontata. Incontriamo una squadra di grande valore, ma questo è un test importante per noi. Sicuramente è una bella sfida anche per noi, un modo per misurarci. Le sfide con le squadre più forti sono sempre quelle che ti danno le risposte migliori sul tuo livello di competitività. E, in fondo, nel calcio può sempre capitare di ottenere un risultato positivo anche quando la prestazione non è al top".
Riprende il campionato di Serie A dopo la sosta: uno degli antipasti sarà il big match tra Roma ed Inter, in campo all'Olimpico domani sera alle 20.45. I giallorossi cercano conferme provando a rimanere in testa alla classifica, i nerazzurri invece proveranno a continuare nella rincorsa ai primi posti dopo un avvio zoppicante. Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con Chivu, definisce il match un test importante per la sua Roma. E quando gli viene ricordato delle difficoltà da allenatore dell'Atalanta nelle ultime sfide contro l'Inter, inserisce nel discorso... la Juventus.
Roma-Inter, Gasperini su Dybala
Così Gasperini in conferenza: "Come sempre accade, i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali hanno iniziato a lavorare ieri, con alcuni che sono rientrati un giorno prima. N’Dicka, invece, si unirà al gruppo oggi. Questo è il normale corso degli eventi in queste situazioni. Per gli altri, che sono rimasti qui, abbiamo svolto una settimana di allenamenti molto positiva". E a proposito di questo, su Dybala: "Per domani le opzioni sono quelle che tutti conoscono, quindi non ci sono particolari novità. Dybala, così come gli altri, ha lavorato bene in queste due settimane. Per lui, come per Pellegrini, è stato un periodo utile. Devo dire che siamo soddisfatti dei progressi fatti finora. Naturalmente, i giocatori che sono rimasti a Trigoria hanno il polso della loro condizione fisica, mentre quelli rientrati dalle nazionali devono riprendersi dal viaggio e dagli impegni. Questo è un aspetto che riguarda tutte le squadre, non solo noi. Alcuni hanno giocato molto, altri meno. Dopo una pausa del genere, la condizione fisica di tutti è sempre un'incognita".
Obiettivo Champions o Scudetto?
Il discorso si sposta sugl obiettivi: la Roma punta alla Champions? "Parliamo di Champions soprattutto per ragioni economiche, visto il notevole impatto che ha. Nessuno parla più di Scudetto: la priorità è arrivare al quarto posto, per cui tutte le squadre sono coinvolte. Gli obiettivi tecnici e quelli economici non sono sempre gli stessi, ma i primi vanno valutati di partita in partita. Al momento, siamo in una buona posizione, ma il nostro focus è sulla partita di domani. Affrontiamo l’Inter, che insieme al Napoli è una delle squadre più forti. Giocare contro di loro è già un traguardo, poi vedremo come andrà".
E a chi dice che la Roma è da Scudetto risponde: "Rispetto le opinioni di tutti. Ciascuno ha la sua visione, ma non sono certo io a voler far cambiare idea a nessuno. Quello che posso dire è che il nostro obiettivo è migliorare, ma questo non significa necessariamente migliorare i risultati, che sono già molto positivi. Se hai 15 punti su 18, è difficile fare di meglio. Forse possiamo migliorare in termini di prestazioni, ma finora credo che quelle che abbiamo fatto siano già buone. Per il resto, parlare di Scudetto o Champions è una discussione a cui non partecipo".