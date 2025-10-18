Gasperini e il gol Bonny: “Peccato perché è un episodio che ha determinato la partita”. Su Chivu...

" Hermoso ha fatto molto bene a uscire alto. Non dobbiamo fare il fuorigioco, soprattutto su Bonny , che per poco non abbiamo ripreso. Non era il caso di rischiare una situazione del genere, perché potevamo prenderlo con la velocità". Queste le parole di Gian Piero Gasperini , intervenuto al termine della gara interna contro l' Inter di Cristian Chivu , che ha visto i giallorossi rimediare il secondo ko in campionato, con i nerazzurri che portano a casa i 3 punti grazie alla rete di Bonny . L'agenda di Soulé e Dybala prevede ora il ritorno in Europa League contro il Viktoria Plzen: appuntamento in programma il 23 ottobre all'Olimpico. A seguire, la sfida esterna contro il Sassuolo di domenica 26. "Non era in quel momento una situazione assolutamente pericolosa - ha dichiarato il tecnico giallorosso ai microfoni Sky - . Forse all’inizio partita non avevamo ancora preso le misure. Anche durante la sosta per le Nazionali può capitare di perdere certi automatismi, magari perché in Nazionale ti chiedono movimenti diversi. Peccato, però questo è un episodio che ha determinato la partita. Dobbiamo guardare oltre gli episodi. Io esco comunque dispiaciuto per il risultato, ma anche convinto che faremo bene. Normale che nel primo tempo ci fossero delle difficoltà ma ne siamo usciti bene. Ci sono anche delle sconfitte che ti danno qualcosa a livello di convinzione".

Gasperini: "Tanti i meriti di Chivu"

"Contro l’Inter non è facile. Nel secondo tempo, poi, abbiamo concesso veramente poco. Wesley a sinistra ha fatto un’ottima partita, Celik a destra altrettanto. Hanno avuto continuità e ci hanno dato quella spinta che magari in altre partite era mancata, quindi va bene così. Mi dispiace solo per Ndicka a destra: sono due mancini, lui e Hermoso, e avrei preferito che fosse Hermoso a uscire alto. L’altra volta aveva giocato Hermoso a destra, ma in questo caso, avendo due mancini su tre, uno doveva adattarsi. In ogni caso, non c’entra nulla con l’episodio del gol o con il resto. Chivu? Ho avuto modo di conoscerlo solo per poco tempo, ma ho sempre avuto grande stima di lui, sia come giocatore che come uomo. Anche quando ci siamo affrontati l’anno scorso col Parma, ha confermato le mie impressioni. Mi piace molto il suo modo di lavorare: non era semplice prendere il posto di Inzaghi, e invece lo sta facendo con personalità e idee chiare. Ha tanti meriti".

Gasperini: "Bene Dybala e Soulé"

"Siamo tutti convinti della prestazione che abbiamo fatto. Usciamo da questa partita con qualcosa in più. Possiamo fare bene quest'anno - ha aggiunto a Dazn - . Oggi è stato dimostrato. A differenza delle altre volte è una sconfitta che ci servirà. Il gol? Non ci siamo mai comportati così in difesa, non abbiamo mai provato situazioni simili. È stato un episodio, ma il risultato arriva dal fatto che ci è mancata la precisione nel tiro. Dybala falso 9? Scelta data dalla condizione, si è allenato bene. Il gol preso dall'inizio ha cambiato il modo di fare la partita. Sia lui che Soulè, che Pellegrini hanno fatto bene. Bailey? È un giocatore con caratteristiche diverse, ci tornerà utile. Va inserito gradualmente, non ha ancora fatto una partitella di allenamento insieme a noi".