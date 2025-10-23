Gasp: "C'è tanta gente che non segna da tempo, bisogna farsi esame di coscienza". Dybala: "Mancata..."

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta della Roma in Europa League contro il Viktoria Plzen . Il tecnico giallorosso ha dichiarato: “Squadra moscia? No, non credo sia così. Nel secondo tempo ha tenuto. Il problema sono le conclusioni e bisogna farsi qualche esame di coscienza perché ci sono tante persone che non fanno gol da tanto tempo. È evidente ci sono dei problemi. Oggi abbiamo segnato su rigore, è una sconfitta che deve farci riflettere. Il reparto difensivo ci tiene sempre in piedi, sono stati molto bravi dietro a impedire delle ripartenze e degli spazi larghi”.

Le parole di Gasperini

“Preoccupato? Si, però la fiducia viene data dai risultati. Nel primo tempo ci sono stati tanti spazi. Ci dobbiamo riflettere molto, non era una partita contro una squadra chiusa. Potevi giocare qualitativamente bene, c’erano tutte le opzioni per giocare ed entrare dentro l’area. Sono le cose per migliorare la nostra prolificità in attacco. Tutti devono fare qualcosa in più. Un gol in più, un assist in più. Questo ci serve per fare prestazioni migliori sennò tutti fanno prestazioni negative. Io ho visto molte prestazioni buone, ma se non fai gol è inutile. Dobbiamo metterci una toppa assolutamente". Il tecnico ha poi concluso così: "Andare in svantaggio non è mai positivo. Andare sotto ti costringe. Poi ci sono partite e partite. Stasera ci stavano le condizioni per realizzare. Se non realizzi questa sera devi darti delle risposte e devi cambiare sistema”.

Le dichiarazioni di Dybala

"Abbiamo creato meno della gara con l'Inter, ma entriamo male in campo perché se sottovaluti le partite poi succedono queste cose, se non siamo cattivi non vinceremo mai". Lo ha detto Paulo Dybala a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen: "E' mancata cattiveria, siamo entrati mosci, questa è al verità. E' brutto dirlo, ci diciamo le cose, poi non le facciamo in campo". Sulle quattro sconfitte fin qui maturate tra campionato e coppa ha concluso: "Oggi non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo capire gli errori fatti e continuare a fare le cose positive perché in campionato stiamo facendo bene e ci sono anche tante partite difficili che abbiamo vinto".