Gasperini: "Dybala sta bene come tutta la Roma, sul gol di Soulé ci devono spiegazioni"

ROMA - Gian Piero Gasperini si gode il primato in compagnia del Napoli rispondendo a Conte con il successo casalingo contro il Parma. Il tecnico giallorosso ha commentato così a fine match, ai microfoni di Sky e Dazn, la sfida dell'Olimpico: “Abbiamo avuto difficoltà nella prima mezz'ora, molto per merito loro ma anche per demeriti nostri. Certe cose non sono ancora chiare. Poi abbiamo trovato le misure giuste e abbiamo attaccato a lungo. La partita si è fatta agevole e abbiamo avuto buoni spazi. Il gol nel finale ha lasciato qualche apprensione”.

Su Dybala e Bailey

Sulla forma di Dybala: “Paulo sta bene, come lui tutta la squadra. Il morale è alto, la squadra sta attraversando un ottimo momento ma possiamo crescere dal punto di vista tecnico. Stasera abbiamo dimostrato buone trame, siamo in crescita”. Mentre su Bailey, entrato e poi sostituito, precisa: "Deve trovare la condizione. E’ un ragazzo che abbiamo buttato in campo anche in modo un po’ precoce, lui ha bisogno anche di una o due settimane in più perchè stato fermo tanto tempo. Domenica ha giocato titolare ma forse non aveva recuperato bene anche sotto l’aspetto fisico, era sicuramente in difficoltà, non era il solito Bailey veloce che sprinta". E sulle condizioni di Ferguson: “Evan ha avuto un problema alla caviglia, già dolente nelle ultime settimane. Ha preso una forte confusione, probabilmente una distorsione e non riusciva più a stare in campo.

Gli obiettivi e la rete annullata a Soulé

Sui gol della difesa: “Oggi sicuramente bene. Il fatto che abbiamo spostato Mancini sul centrodestra ci ha dato una grande spinta. Hermoso dall’altra parte anche ha maggiore propensione a uscire e giocare. Ndicka centralmente è stato comunque molto positivo. Anche loro 3 possiamo un po’ girarli a seconda delle partite, questa è una grande dote della squadra, lo stesso vale per Celik che a volte fa il difensore e a volte il quinto. Piano piano stiamo trovando delle risorse anche in attacco, stiamo indubbiamente crescendo sotto quell’aspetto”. Sugli obiettivi scherza: “Sì, sono cambiati. Dovevamo fare l’allenamento domani pomeriggio e invece abbiamo anticipato domani mattina. Poi facciamo venerdì, sabato e domenica andiamo a Milano a giocarci la partita. Se vinciamo siamo primi. Altrimenti dobbiamo sperare negli altri". E sulla rete annullata a Soulé conclude: “L'episodio nel finale del primo tempo non era indirizzato a nostro favore. Ci dovranno spiegare perché episodi analoghi, anzi uguali. Errore questo e ci può stare. Però errori anche quelli precedenti. Non ci possono essere interpretazioni diverse, altrimenti si crea confusione”.