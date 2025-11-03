Roma in ansia per Dybala: esami rinviati, si teme lesione

L'infortunio di Dybala

Minuto 82 di Milan-Roma: Dybala va sul dischetto per trasformare dagli undici metri il rigore procurato da Pellegrini per tocco di mano di Fofana in barriera durante un calcio di punizione. La Joya calcia, sbaglia e si fa male, di nuovo, così come due anni fa durante un Roma-Lecce. L'argentino chiede subito il cambio e per Gasperini si mette male: "Adesso dovremo vedere, sicuramente tornerà dopo la sosta. Dispiace perché Dybala stava facendo una serie di partite da grande giocatore. Questa è la perdita peggiore di questa partita". Intanto il tecnico giallorosso ha concesso alla squadra un giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti è in programma domani mattina.