Gasperini, Roma a testa alta: "Dimostrato con la Juve. Dybala-Ferguson, un paragone improponibile"

Una partita che vale molto più di tre punti, un incrocio che può pesare nella corsa Champions. Alla vigilia di Roma-Genoa, Gian Piero Gasperini ha preso parola e ha tracciato il perimetro di una sfida chiave per la stagione giallorossa: vincere per riprendersi il posto tra le prime quattro, oggi occupato dalla Juventus, e per dare continuità a un percorso costruito tra difficoltà, infortuni e scelte obbligate. In conferenza stampa il tecnico non si è sottratto ai temi caldi: dalle condizioni della squadra al calendario fitto, dal ruolo di Dybala e Ferguson al mercato di gennaio, fino al legame personale con Genova e alla crescita dei giovani. Un intervento a tutto campo, che fotografa il momento della Roma e l’urgenza di non sbagliare.
Roma-Genoa, la conferenza di Gasperini
"Come è andata la settimana? Abbiamo potuto lavorare, pur con qualche situazione influenzale in giro che circola in questo momento. Per il resto siamo quelli lì. La difficoltà più grande resta quella legata a Hermoso, che dobbiamo ancora valutare per domani. Ha questa forma di pubalgia, diciamo così e dobbiamo capire se potrà giocare o meno" - ha spiegato Gasperini in conferenza. Poi sulla sua esperienza al Genoa e su Frendrup che piace ai giallorossi: "Il Genoa ha sempre le sue file di giovani e di giocatori importanti. Fa parte della natura di questa società valorizzare qualche elemento e poi venderlo. Anche quest’anno c’è sicuramente qualche ottimo giovane che sta facendo bene. La mia esperienza è stata molto lunga, in due circostanze, due cicli: uno di quindici anni e uno di tre. In totale sono stati otto anni bellissimi. Per me Genova è comunque un pezzo importante dei ricordi della mia vita. Siamo arrivati in Serie B con una squadra che veniva dalla Serie C e in due anni siamo andati in Europa. Ho avuto un grandissimo rapporto con un presidente particolare. La seconda volta che sono tornato la società era in difficoltà e siamo riusciti a tornare in Europa al secondo anno.C’è un grande legame con una tifoseria molto appassionata, molto calda, molto presente, che soprattutto nelle partite in casa dà un valore aggiunto. È una bella piazza per fare calcio".
Pellegrini e i tanti indisponibili
"L'infortunio di Pellegrini accelera i tempi del mercato? Non lo so, è un giocatore che ha fatto bene. Abbiamo contato parecchie occasioni nelle ultime partite: ha avuto un po’ di calo, però ha fatto davvero delle prestazioni importanti. Adesso purtroppo succedono questi infortuni. È quello che temevamo: entrare in una fase molto intensa, con nove partite in un mese. A cominciare da domani fino al 29 gennaio giocheremo nove partite, tutte molto importanti. È chiaro che tra i due giocatori impegnati in Coppa d’Africa, Dovbyk, Pellegrini, Bailey, Hermoso, è un momento in cui bisogna stringere molto e ottenere il massimo e il meglio da tutti" - ha spiegato Gasperini. Poi ha proseguito: "Dybala può tornare sulla trequarti? Quando ha qualche difficoltà fisica, come purtroppo abbiamo riscontrato in questo periodo, giocare da trequartista diventa ancora più complicato. Ho sempre sperato e contato su di lui, perché con lui in quella posizione il valore della squadra aumenta e l’attacco ne beneficia. Purtroppo abbiamo avuto un buon periodo, poi c’è stata un’altra ricaduta e ora siamo magari in una condizione non ottimale. Continuo però a insistere su di lui perché mi rendo conto che ha delle qualità che, se riuscissimo a portarlo a una condizione migliore, secondo me ci possono dare un ulteriore vantaggio".
Dybala e le critiche a Ferguson
Gasperini ha difeso l'atteggiamento della propria squadra: "Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi forse ha anche qualcosa in più, è proprio quello. Quindi non è assolutamente un problema. Anche la partita con la Juventus lo ha dimostrato, sia nel primo tempo sia nel finale di gara, quando la squadra ha comunque provato a recuperare il risultato. A livello di atteggiamento e di comportamento, fino adesso, la Roma è sempre stata al top". Sulla scelta tra Dybala e Ferguson e le dure parole sull'irlandese dopo la sconfitta con la Juve: "Dybala è un giocatore di altissimo livello e la discussione era su di lui. La scelta di Dybala e non di Ferguson nasce dal fatto che Paulo è un giocatore di qualità superiore. Quando sta bene, chiaramente il primo obiettivo è portarlo a stare bene e trovare l’assetto migliore.
Non è un confronto diretto con Ferguson: diventa difficile trovare un altro giocatore di questa qualità. Poi, se ci sono altri problemi, purtroppo non sembrano esserci soluzioni immediate. Non era quindi un discorso contro Ferguson. Se lui vuole fare un passo in avanti, considerando che ha 21 anni ed è giovanissimo, non deve metterla tanto sul piano tecnico, dove il confronto è improponibile, ma su quello della volontà, della fame, della voglia di arrivare, di capire dove si trova e magari di prendersi il posto con queste armi, che sono più congeniali rispetto a quelle di Dybala. Capisco che a volte sia difficile distinguere le cose, ma è così. Per il resto, il mercato partirà il 3 e si vedrà. Non voglio tornare a luglio e agosto, quando abbiamo già evitato di parlare di mercato. Domani dobbiamo giocare contro il Genoa, una partita tosta".
L'elogio a De Rossi e il mercato: "Ci condiziona"
E a proposito della prossima partita, Gasperini ha elogiato anche il tecnico del Genoa, ex bandiera giallorossa: "Cosa ha dato De Rossi al Genoa? Il coraggio. È una grande dote per gli allenatori e in generale in tutti i settori. È una squadra che ha recuperato anche uno svantaggio, come il 3-3 di Cagliari, ha fatto 2-2 con la Fiorentina e ha giocato una partita di grande coraggio con l’Atalanta, restando in dieci dopo cinque minuti per tutta la gara. Questa è una bella dote. Detto questo, credo anche che, nonostante una classifica che per il Genoa è effettivamente difficile, domani noi dovremo davvero raschiare il barile per trovare e mettere in campo le migliori risorse per vincere la partita, perché abbiamo assoluta necessità di vincere, soprattutto in questo momento".
Sul mercato: "Se condiziona le scelte di campo? Sbagliare formazione no dato che siamo giusti, però è vero che il mercato condiziona, condiziona tutti. Non è rispettoso per quelli che stanno dando tutto per questa squadra, ma condiziona perché non c’è solo la squadra dell’allenatore: c’è tutto un mondo intorno ai giocatori che li influenza, che dice “vai di qua, vai di là, vai su, vai giù”, e questo rischia di togliere un po’ di obiettivi proprio in un momento in cui i punti contano come contavano un mese fa e come conteranno il prossimo mese. È una situazione che dura troppo a lungo. Noi allenatori siamo davvero contrari a un mercato così esteso, è inspiegabile. Si parla più di mercato che delle partite e questa non è una cosa che ci fa piacere".
Soulé punto fermo e cosa manca alla Roma
"In questa squadra il vero punto fermo fino ad adesso è stato solo uno, Soulé. Poi ha giocato molto Pellegrini, mentre gli altri si sono un po’ divisi il minutaggio: Dybala, Dovbyk, Ferguson, forse Dovbyk meno perché è stato fuori di più, ma anche Baldanzi ed El Shaarawy. Questo è il nostro organico e, più o meno, ci siamo distribuiti i tempi. Non è detto che giocare i primi 50 minuti sia meglio che giocare i 40 successivi. È vero però che l’attacco ha prodotto meno gol di quelli che sarebbero necessari ed è un punto critico, ma non da una sola partita: dall’inizio della preparazione. È una squadra che rispetto all’anno scorso ha perso Shomurodov e Saelemaekers. Sono arrivati Bailey e Ferguson: Bailey è stato penalizzato dagli infortuni, Ferguson ha dato il suo contributo, ma resta una squadra che aveva già qualche problema e che col tempo li ha accentuati. Devo però dire che sono stati bravissimi tutti a riuscire a portare la Roma così in alto, nonostante questa situazione, e a mantenerla fino ad adesso in una posizione di classifica importante. Abbiamo tutta l’intenzione di continuare così. Quello che succederà, se succederà qualcosa, lo vedremo. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, perché anche quando arriva un giocatore serve tempo per inserirlo. Io conto fortemente su quelli che ci sono" - ha detto Gasperini.
Il futuro di Pisilli
Infine su Pisilli è stato categorico: “È un ragazzo molto molto interessante e bravo, non solo in prospettiva ma anche nell’immediato. Ha trovato poco spazio per le prestazioni di altri, io ho molta considerazione di lui. Come tutti i giovani dovrebbe giocare di più, mi auguro possa farlo nella Roma. In questo momento non è proponibile un suo allontanamento, siamo pochi lì in mezzo".
