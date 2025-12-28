Pagelle Juve: muro Locatelli, Zhegrova dà la scossa, in cosa soffre Openda

INVIATO A PISA - La Juventus vince anche a Pisa e guadagna tre punti fondamentali che proiettano la squadra di Spalletti al secondo posto (in attesa delle altre sfide di giornata). Decidono la sfida in Toscana i gol di Kalulu al 73' e Yildiz al 92’. Considerando anche il successo in Champions contro il Pafos (2-0 allo Stadium lo scorso 10 dicembre) per la Vecchia Signora è la quarta vittoria consecutiva dopo i tre punti ottenuti contro Bologna e Roma. Andiamo a scoprire voti e giudizi di Bremer e compagni.
Di Gregorio 6
Le conclusioni del Pisa qualche volta lo spaventano, su tutte la traversa di Moreo e il palo di Tramoni, ma non lo impegnano mai, finendo respinte o fuori dallo specchio.
Kalulu 7
Davanti a lui Cambiaso ha grande libertà di spinta, quindi resta abbastanza guardingo, ma all’occorrenza si aggiunge anche lui alla manovra offensiva. Attento e preciso, non fa scintille ma neppure errori e con la complicità di Calabresi segna il gol decisivo.
Bremer 6
Parte bene, poi qualche incertezza a fine primo tempo e il fallo ingenuo al limite dell’area che permette ad Angori di spaventare Di Gregorio su punizione. Dopo si riprende.
Kelly 6.5
Cresce in personalità sia in fase difensiva che in impostazione, ma è un po’ troppo falloso nel corpo a corpo e non sempre preciso in impostazione. Lo è quasi al tiro, ma il palo gli nega il gol.
Cambiaso 6.5
Grande avvio, poi una fase centrale di stanca da cui riemerge mettendo lo zampino nell’azione dello 0-1. Kostic (41’ st) ng.
Koopmeiners 6.5
Bravo a rubare palla a Vural al 22’ e nel fuggire verso la porta, meno nella finalizzazione. Però è vivace. Miretti (41’ st) ng.
Locatelli 6.5
La scivolata con cui mura il diagonale di Moreo allo scadere del primo tempo impreziosisce una prestazione di sostanza nella fase difensiva e di ordine in quella di impostazione, che lo vede spesso abbassarsi tra Kalulu e Bremer.
Zhegrova (15’ st) 7
Entra e dà la scossa, rianimando una Juve in difficoltà dal finale del primo tempo e appena salvata per la seconda volta dal palo.
Thuram 6
Il Pisa gli toglie gli spazi in cui lanciarsi in progressione. Fa girare la palla con ordine e precisione, si muove alla ricerca di varchi e copre, ma non riesce mai a far salire i giri del motore al livello a cui diventa determinante.
McKennie 6.5
Esterno a sinistra, cerca spazio spesso con inserimenti centrali, visto che la fascia è il trampolino da cui di solito prova a lanciarsi Yildiz. Non riesce a sorprendere la difesa del Pisa fino al 28’, quando si infila sul centrodestra e va a crossare per Kalulu in posizione di centravanti, che costringe all’autorete Calabresi.
Openda 5.5
Come Thuram, anche lui soffre la mancanza di spazi in cui far valere la sua velocità. Spesso spalle alla porta, gli riesce qualche sponda, ma non riesce né a ispirare il tiro ai compagni, né a liberarsi per tentarlo personalmente.
David (15’ st) 6
Più a suo agio di Openda nel ruolo di centravanti di manovra, avvia l’azione che porta all’autogol della vittoria, anche se pure lui non fa tremare Semper in prima persona.
Yildiz 6
Sufficienza guadagnata col tap in che chiude la partita. Joao Mario (48’ st) ng.
All. Spalletti 6.5
Prova ad allargare le maglie del Pisa con Yildiz largo a sinistra e Cambiaso altissimo a destra, tanto che il 3-5-2 inizialmente pare pendere verso il 4-3-3: la mossa produce gioco, ma non occasioni, né lo fa il successivo accentramento del turco. E a forza di premere a vuoto, la Juve perde distanze e rischia due volte a fine primo tempo. Non riesce a cambiare l’inerzia nell’intervallo, tanto che il palo salva un’altra volta la Juve, ma lo fa subito dopo con gli innesti di David e soprattutto Zhegrova.
