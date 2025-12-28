Pagelle Juve: muro Locatelli, Zhegrova dà la scossa, in cosa soffre Openda

INVIATO A PISA - La Juventus vince anche a Pisa e guadagna tre punti fondamentali che proiettano la squadra di Spalletti al secondo posto (in attesa delle altre sfide di giornata). Decidono la sfida in Toscana i gol di Kalulu al 73' e Yildiz al 92’. Considerando anche il successo in Champions contro il Pafos (2-0 allo Stadium lo scorso 10 dicembre) per la Vecchia Signora è la quarta vittoria consecutiva dopo i tre punti ottenuti contro Bologna e Roma. Andiamo a scoprire voti e giudizi di Bremer e compagni.