La Juve non si ferma, a Pisa messaggio al campionato: Kalulu-Yildiz, Spalletti secondo per una notte

McKennie torna a fare il centravanti ombra, Zhegrova spacca il match, Spalletti legge perfettamente la partita e invita i difensori a partecipare all'azione. E se il palo è di Kelly, il gol che vale il vantaggio bianconero è di un altro componente del reparto arretrato, quel Kalulu che inizia l'azione al 73' e la va a chiudere da centravanti sul primo palo. Juventus che passa meritatamente avanti, con il kosovaro vero game changer della serata.

A questo punto il Pisa si tuffa tutto in avanti alla disperata - entra anche Buffon junior - collezionando occasioni e cartellini - Caracciolo e Tramoni - mentre la Juventus stringe i denti e serra i ranghi, con Bremer e Kelly a giganteggiare in difesa e Cambiaso e Koop fuori per le forze fresche di Kostic e Miretti. Nel finale, in contropiede, la giocata eccezionale proprio del centrocampista che mette Yildiz nelle condizioni di infilare il 2-0 nella porta sguarnita: la lingua di fuori stavolta non è per esultare ma per prendere respiro.